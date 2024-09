V Trnavskom kraji možno pripomienkovať cestovné poriadky autobusov

Skalica 3. septembra (TASR) - Verejnosť môže pripomienkovať cestovné poriadky regionálnej autobusovej dopravy v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) do 22. septembra. Výzvu dostali všetky samosprávy v kraji. Vyplýva to z dokumentu, ktoré mesto Skalica zverejnilo na sociálnej sieti.



"Každodenní cestujúci občania, ktorých sa možnosti dopravy týkajú, nám pomôžu účinne poukázať na časové nezrovnalosti, chýbajúce spojenia či krátke prestupy, čím spoločne môžeme dosiahnuť lepšiu optimalizáciu," zhrnul vo výzve riaditeľ odboru dopravnej politiky TTSK Jozef Kollár. Krajská samospráva poslala výzvu na pripomienkovanie okrem mestských a okresných úradov aj stredným školám.



Platné cestovné poriadky sú zverejnené na internetových stránkach dopravcov. Požiadavky doručené po stanovenom termíne nebude TTSK akceptovať, keďže ich treba najprv spracovať a následne prerokovať s dopravcom. V prípade následných zmien v cestovných poriadkoch ich dopravca podľa zákona musí zverejniť na webe aj na autobusových staniciach minimálne sedem dní pred nadobudnutím platnosti.



TTSK každoročne pripravuje zmenu cestovných poriadkov na základe návrhu grafikonu vlakovej dopravy. Grafikon súčasne spracúva Ministerstvo dopravy SR spolu so Železničnou spoločnosťou Slovensko (ZSSK) a Železnicami Slovenskej republiky (ŽSR).