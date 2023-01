V Trnavskom kraji nahlásili viacero bômb, týka sa to aj nemocníc

Trnava 25. januára (TASR) - V Trnavskom kraji niekto na tiesňovú linku 112 nahlásil viacero bômb. Týka sa to nemocnice v Trnave, Galante a polikliniky v Seredi a Trnave. Rovnako aj trnavskej železničnej stanice. Objekty evakuovali. Polícia aktuálne realizuje pyrotechnické prehliadky. TASR to potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Mária Linkešová.



Evakuované boli desiatky osôb. "Postupne vykonávame pyrotechnické prehliadky," uviedla hovorkyňa s tým, že v Seredi skončila prehliadka s negatívnym výsledkom.



Osoba, ktorá bomby nahlásila, volala na tiesňovú linku 112. "Osobu preverujeme. Udalosti boli nahlásená postupne," podotkla hovorkyňa.



O situácii je informované aj Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR. Jeho hovorkyňa Alena Krčová pre TASR potvrdila, že záchranky do dotknutých nemocníc nevozia pacientov.