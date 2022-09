V Trnavskom kraji nastúpilo do stredných škôl viac ako 15.000 žiakov

Trnava 6. septembra (TASR) - Školský rok 2022/2023 sa začal vo všetkých 45 stredných školách, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja (TTSK). Do školských lavíc zasadlo viac ako 15.000 študentov. TASR o tom informoval odbor komunikácie TTSK.



"Teší ma, že sa zvýšil počet prvákov z 3300 na takmer 3900. Svedčí to o tom, že naše školy a ich odbory ponúkajú kvalitné a atraktívne vzdelávanie, za čo patrí poďakovanie pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom," uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.



Do systému duálneho vzdelávania sa zapojilo 25 stredných škôl, z toho 18 krajských a sedem súkromných. Študenti zapojení do tohto systému môžu byť bezplatne ubytovaní v internátoch, bezplatne cestovať prímestskými autobusmi a pri tom dostávajú štipendium vo výške 50 eur mesačne počas prvého roka štúdia. "Motivačný balík výhod sa po novom vzťahuje aj na študentov v nedostatočne obsadených, respektíve perspektívnych odboroch," doplnil predseda TTSK.



V súčasnosti na školách neplatia špeciálne epidemiologické opatrenia. "Naďalej je však potrebné, aby si študenti sledovali svoj zdravotný stav a v prípade podozrenia na respiračné ochorenie nechodili do kolektívu. Pevne verím, že tento rok zvládneme bez dištančného vzdelávania," informoval riaditeľ odboru školstva Stanislav Pravda.



Samosprávny kraj pokračuje takisto v napĺňaní plánu na výstavbu a rekonštrukciu 13 telocviční a vonkajších športovísk v hodnote viac ako sedem miliónov eur. V kontexte začiatku školského roka bude v najbližších dňoch otvorená nová telocvičňa Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Gbeloch a aj rozšírené športovisko na Gymnáziu Á. Vámbéryho v Dunajskej Strede.



Prvých žiakov privítala aj základná škola s vyučovacím jazykom slovenským v Šamoríne, ktorá sídli v Gymnáziu M. R. Štefánika. Do vynovených tried nastúpilo 18 prvákov a 27 žiakov piateho ročníka.