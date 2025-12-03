< sekcia Regióny
V Trnavskom kraji o príspevok na bývanie požiadalo 11 učiteľov
Autor TASR
Trnava 3. decembra (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) motivuje učiteľov, aby zostali učiť v regióne. Poskytuje im viaceré benefity. Jedným z nich je príspevok na bývanie, o ktorý v tomto školskom roku požiadalo 11 učiteľov. Informoval o tom odbor komunikácie Úradu TTSK.
„Chceme, aby dobrí učitelia zostali učiť v našom regióne. Aj preto im vytvárame podmienky, ktoré im uľahčujú život a posilňujú ich motiváciu. Modernizujeme školy, investujeme do priestorov aj do ľudí. Pretože práve učitelia sú tí, ktorí formujú budúcnosť nášho kraja,“ povedal riaditeľ odboru školstva Úradu TTSK Stanislav Pravda.
Jedným z benefitov pre začínajúcich učiteľov je príspevok na bývanie do výšky 150 eur mesačne, o ktorý si učitelia môžu požiadať počas celého roka. Financie môžu využiť na úhradu nájomného, splátok úveru alebo platieb za energie. „V aktuálnom školskom roku o príspevok požiadalo 11 učiteľov, pričom od školského roka 2021/2022, keď ho kraj začal vyplácať, prišlo už viac ako 80 žiadostí od pedagógov,“ priblížili z odboru komunikácie krajskej smaosprávy.
Okrem bývania kraj finančne podporuje aj mimovyučovacie aktivity učiteľov, ako sú krúžky, projekty či iné činnosti nad rámec ich úväzku. „Príspevok môže dosiahnuť až deväť eur za hodinu, pričom maximálne možno uplatniť 15 hodín mesačne. V minulom školskom roku túto podporu využilo 185 pedagógov,“ dodali. Tretím benefitom je príspevok na zvyšovanie kvalifikácie do výšky 350 eur za semester počas dvoch rokov, ktorý v minulom školskom roku využilo viac ako 70 učiteľov.
