V Trnavskom kraji očkujú premiérovo aj v Skalici a Dunajskej Strede

Skalica 6. marca (TASR) – Trnavský samosprávny kraj (TTSK) spustil očkovanie vo veľkokapacitných očkovacích centrách po Trnave aj v Skalici a Dunajskej Strede.



"Snahou je zapojiť ambulantných lekárov do procesu očkovania a odbremeniť nemocničný personál. Ďalším cieľom je, aby sme našli kapacity, keď bude vakcín dostatok, čo sa predpokladá na prelome marca a apríla, keď ich nebudú tisíce, ale desaťtisíce," uviedol pre TASR predseda TTSK Jozef Viskupič.



Ako doplnil, pri ôsmich až desiatich lekároch je v takomto centre možné zaočkovať až 3000 ľudí denne, aj keď počítať sa bude s kapacitou 2000 zaočkovaných. "Pilotne sme spustili prevádzku troch centier, ktoré sú rozdelené na tri regióny – Záhorie, stred a juh kraja, a máme ich už reálne spustené. Trnavský kraj zatiaľ ako jediný takto ide bližšie k občanom," doplnil Viskupič.



"Po roku, odkedy bol identifikovaný prvý pacient na ochorenie COVID-19, sme v kraji dokázali otvoriť tri očkovacie centrá. Po Trnave sa pridali ďalšie dve. Všetky sú v priestoroch našich škôl a za pomoci lekárov a sestier sú zapojení pedagógovia a študenti," doplnila pre TASR riaditeľka odboru zdravotníctva TTSK Lucia Šmidovičová.



V centrách sa očkujú vakcínou AstraZeneca ročníky do 55 rokov, od pondelka (8. 3.) sa veková hranica posúva až do 70 rokov. "Záujem o očkovanie je vysoký, kapacity sme zaplnili za niekoľko hodín. V Skalici je do očkovania zapojených osem lekárov a rovnaký počet sestier. Počas očkovacieho dňa majú k dispozícii 1100 očkovacích vakcín, ktoré musia spotrebovať za desať hodín. V Trnave a Dunajskej Strede je po desať lekárov a sestier," informovala Šmidovičová.



Očkovanie v Skalici sa uskutočňuje v priestoroch strednej zdravotníckej školy. "Okrem priestorov telocvične zabezpečujeme aj pomocný personál. Ide o učiteľky odborných predmetov, ale aj žiakov. Sú k dispozícii v zóne, kde sú ľudia po zaočkovaní, a sú k dispozícii v prípade nečakaných komplikácií, ale majú napríklad na starosti aj vydávanie vakcín," uviedla pre TASR riaditeľka školy Ľudmila Bábiková.