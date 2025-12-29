< sekcia Regióny
V Trnavskom kraji odhalili cez sviatky 6 vodičov pod vplyvom alkoholu
Pričom piati z nich spôsobili dopravnú nehodu.
Autor TASR
Trnava 29. decembra (TASR) - Policajti počas uplynulých vianočných sviatkov a povianočného víkendu odhalili v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) šesť vodičov pod vplyvom alkoholu, pričom piati z nich spôsobili dopravnú nehodu. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave o tom informovalo na sociálnej sieti.
Na Prvý sviatok vianočný (25. 12.) v popoludňajších hodinách došlo k dopravnej nehode v obci Michal na Ostrove v okrese Dunajská Streda. Do odstaveného vozidla narazil 44-ročný vodič, následne narazil aj do ďalšieho stojaceho vozidla. Policajti mu po nehode namerali 1,56 promile alkoholu v dychu.
Cez Druhý sviatok vianočný (26. 12.) riešili policajti dvoch vodičov pod vplyvom alkoholu v okresoch Trnava a Galanta. V obci Bučany krátko po poludní narazila 59-ročná vodička do odstaveného auta. Po náraze pokračovala v jazde a skončila v priekope. Dychová skúška preukázala 2,33 promile alkoholu. V ten istý deň krátko po 22.00 h policajti v Galante zastavili 26-ročného vodiča, ktorému namerali 1,52 promile v dychu.
Počas povianočného víkendu, v sobotu (27. 12.) krátko po polnoci, spôsobil 20-ročný vodič dopravnú nehodu na ceste prvej triedy medzi obcou Drahovce a mestom Piešťany. Prešiel do protismeru a narazil do bočnej časti ďalšieho vozidla, ktoré sa po náraze otočilo a skončilo prevrátené v poli. Vodičovi namerali 1,71 promile alkoholu.
Ďalšia nehoda sa stala v sobotu popoludní v obci Orechová Potôň v okrese Dunajská Streda, kde 39-ročný vodič zišiel z cesty a narazil do brány a oplotenia rodinného domu. Dychová skúška u neho preukázala 1,40 promile alkoholu.
V nedeľu (28. 12.) riešili policajti dopravnú nehodu v obci Moravský Svätý Ján v okrese Senica, kde 39-ročná vodička zišla v pravotočivej zákrute mimo vozovku a narazila do kríkov. Policajti jej namerali 2,67 promile alkoholu v dychu.
Všetci vodiči sú riešení pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, za ktorý im podľa polície hrozí trest odňatia slobody na jeden rok. Policajti zároveň apelujú na vodičov, aby jazdili zodpovedne a neohrozovali seba ani ostatných účastníkov cestnej premávky.
