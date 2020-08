Trnavský kraj otvára s pripravenými opatreniami všetky stredné školy

Trnava 28. augusta (TASR) – Epidemiologická situácia v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) dovoľuje zahájiť školský rok prezenčne, a tak svoje brány 2. septembra otvorí 52 stredných škôl v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Do vyučovacieho procesu sa zapojí 1800 učiteľov a 19.000 žiakov, z nich 3200 v prvých triedach. Prvé dva týždne budú mať vyučovacie hodiny skrátené na 30 minút a školské jedálne budú nateraz zatvorené. Uviedol to predseda TTSK Jozef Viskupič.



Informoval, že zástupcovia TTSK sa v piatok stretli s riaditeľmi všetkých škôl. "Každej našej škole sme doručili 5000 rezervných látkových ochranných rúšok a pre učiteľov sme zabezpečili aj ochranné štíty. Zároveň máme k dispozícii jednorazové rúška pre prípad potreby," povedal predseda TTSK.



Kraj sa riadi manuálom a odporúčaniami ministerstva školstva a úzko spolupracuje s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva. Nad rámec odporúčaní vybavil všetky školy termokamerami na meranie telesnej teploty, ktoré budú merať žiakov i pedagógov pri vstupe do škôl. "Rozhodli sme sa nerozlišovať medzi veľkými a menšími školami a inštalovať termokamery všade. Je to prínosnejšie ako merať teplotu teplomermi. Zároveň školy zriadili izolačné izby a vybavili sa germicídnymi lampami," uviedol. Prostriedkov na dezinfekciu je dostatok.







Jedálne budú podľa Viskupiča fungovať iba pre žiakov ubytovaných na internátoch, ďalšie izby budú vyčlenené pre študentov s trvalým pobytom v zahraničí, ktorým je nariadená izolácia na nevyhnutný čas.



"V prvej vlne pandémie nového koronavírusu sme sa riadili nariadeniami štátu, teraz je to viac o organizovaní opatrení na lokálnej, subregionálnej a regionálnej úrovni. Nemáme zatiaľ skúsenosť ako manažovať chod škôl pri aktuálnom celoplošnom náraste počtu pozitívne testovaných, školy ani internáty neboli na jar otvorené," konštatoval Viskupič. Zriaďovateľ sa snaží spolu so školami všetko pripraviť tak, aby sa vyvarovali zavlečeniu COVID-19 do škôl a zabránili jeho šíreniu.