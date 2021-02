V Trnavskom kraji plošne testujú v piatich okresných mestách

Trnava 27. februára (TASR) – V piatich zo siedmich okresných miest Trnavského kraja zriaďujú samosprávy počas tohto víkendu odberové miesta na plošné testovanie antigénovými testami na zistenie prítomnosti ochorenia COVID-19. Mesto Galanta napriek zaradeniu medzi čierne regióny testovanie neorganizuje, rovnako ako červená Skalica. Hlohovec upozornil, že v réžii samosprávy sa koná skríning poslednýkrát.



V testovaní pokračujú v Trnave, Piešťanoch, Hlohovci a Dunajskej Strede, v sobotu aj v Senici. Informujú o tom mestá na svojich webových stránkach. Krajské mesto Trnava otvára rovnako ako počas uplynulého týždňa 16 odberových miest, k tomu sú v sobotu otvorené aj stále, ktoré sú v gescii ministerstva zdravotníctva. Mestské odberové miesta fungujú počas víkendu do 18.00 h. Minulý týždeň sa v Trnave otestovalo 18.989 ľudí s mierou pozitivity 0,59 percenta. Týždeň predtým to bolo pri vyššej účasti 0,72 percenta. Rezervácie času sú možné cez aplikáciu TrustOne.



V Piešťanoch mesto otvára k piatim stálym odberovým miestam na sobotu a nedeľu jedno miesto v kultúrnom centre Fontána. Minulý týždeň sa na mestských odberových miestach otestovalo 3942 osôb, zistená miera pozitivity bola 1,04 percenta. Týždeň predtým išlo o hodnotu 1,29 percenta.



V poradí už šieste kolo testovania prebehne v Hlohovci v rovnakom režime ako tie predošlé. Testujú na siedmich miestach zriadených mestom do 19.00 h. Funguje tu rezervačný systém aj infolinka. Od marca chce mesto sústreďovať svoje kapacity iba na zabezpečenie testovania súvisiaceho s otváraním škôl a školských zariadení. Hlohovec ukončil uplynulý víkend s výsledkom 6434 otestovaných s mierou pozitivity 0,65 percenta. V týždni predtým to bolo 0,96 percenta.



Dunajská Streda, ako uvádza na webe, otvára šesť odberových miest, ktoré budú otvorené do 17.00 h, k dispozícii sú aj štyri stále. Uplynulý týždeň sa otestovalo 6541 obyvateľov, miera pozitivity dosiahla 0,73 percenta.



V Senici je v sobotu do 17.30 h otvorených päť odberových miest zriadených mestom, k dispozícii sú aj štyri trvalé. V nedeľu bude otvorené jedno trvalé odberové miesto v Arli pasáži. Rezervácie sú možné na webe alebo prostredníctvom telefonickej linky. V uplynulom týždni sa otestovalo 3085 ľudí, pozitívnych bolo 0,65 percenta.