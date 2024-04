V Trnavskom kraji počas sviatkov zachytili viacerých opitých vodičov

Trnava 3. apríla (TASR) - Spolu 23 vodičov a cyklistov pod vplyvom alkoholu alebo drog zachytili policajné hliadky počas predĺženého veľkonočného víkendu v Trnavskom kraji. Od piatka (29. 3.) do pondelka (1. 4.) kontroly zistili aj šesť vodičov s obsahom alkoholu krvi nad jedno promile, troch pod vplyvom drog a šesť podgurážených šibačov na bicykloch. Informuje o tom trnavská polícia.



Z troch nehôd najviac, až 2,29 promile alkoholu namerali 44-ročnej vodičke VW Passat, ktorá nezvládla v nedeľu (31. 3.) na ceste I. triedy pri obci Kopčany v okrese Skalica riadenie, zišla mimo cestu a narazila do stromu. "Dopravní policajti zasahovali aj pri dopravných nehodách v mestách Trnava a Piešťany. V krajskom meste 18-ročný vodič na aute VW Passat dostal v sobotu (30. 3.) krátko po polnoci na Bratislavskej ulici šmyk," uvádza polícia. S autom vyšiel mimo cestu, narazil do brány, telekomunikačného stĺpu, oplotenia viacerých záhradiek a nakoniec skončil v záhradke, kde poškodil aj tri drevené domčeky. Policajti mu v dychu zistili takmer 1,5 promile.



V Piešťanoch 25-ročná žena bez vodičského oprávnenia na aute Ford Galaxy pravdepodobne neprispôsobila rýchlosť jazdy svojim schopnostiam a stavu cesty a v sobotu popoludní narazila do novinového stánku. Nafúkala 1,79 promile.