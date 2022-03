V Trnavskom kraji počet prípadov COVID-19 klesol takmer o štvrtinu

Trnava 2. marca (TASR) - V Trnavskom kraji bolo v 8. kalendárnom týždni zaevidovaných prostredníctvom antigénových a PCR testov spolu 11.379 prípadov ochorenia COVID-19, čo predstavuje pokles chorobnosti v porovnaní s predchádzajúcimi siedmimi dňami o 24 percent. Informoval o tom riaditeľ Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Trnave Tomáš Hauko. V okresoch Piešťany a Galanta bola zaznamenaná približne rovnaká chorobnosť, v ostatných okresoch bol pokles.



"Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola ku koncu februára vo vekovej skupine 10- až 14-ročných a 15- až 19-ročných osôb," uviedol. V okresoch Trnava, Piešťany a Hlohovec bolo zaevidovaných 6030 prípadov, išlo o pokles o 16 percent. Najčastejším miestom nákazy boli domácnosti. Prijatých na hospitalizáciu do Fakultnej nemocnice Trnava bolo 38 pacientov, o 11,6 percenta menej. V súvislosti s COVID-19 zomrelo sedem pacientov.



"Evidujeme epidemické výskyty COVID-19 v dvoch zariadeniach sociálnej starostlivosti v Trnave a Piešťanoch," doplnil riaditeľ RÚVZ. V karanténe je spolu v okresoch Trnava, Piešťany a Hlohovec 43 tried v materských školách (MŠ) a päť MŠ je zatvorených, tiež 210 tried v základných školách (ZŠ) a tri ZŠ sú uzatvorené a 102 tried na stredných školách.



V rámci týždňového monitoringu odpadových vôd z čistiarne odpadových vôd (ČOV) Zeleneč pri Trnave a z ČOV Hlohovec hygienici zaznamenali nárast koncentrácie nového koronavírusu.