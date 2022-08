V Trnavskom kraji pracuje najviac ľudí na pozícii špecialista

Trnava 7. augusta (TASR) - Najviac zo 245.427 zamestnaných obyvateľov Trnavského kraja, ktorí sa zúčastnili Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021, pracuje na pozícii špecialista. Je ich spolu 41.573, predstavuje to 16,94 percenta. Za nimi sa umiestnili ľudia pôsobiaci v službách a obchode, ktorých je spočítaných spolu 32.229, čo je 13,13 percenta a technickí a odborní pracovníci, ktorých je 32.167, čo je 13,11 percenta všetkých zamestnaných obyvateľov. Vyplýva to zo zverejnených údajov SODB.



Operátorov a montérov strojov a zariadení je v Trnavskom kraji 30.546 (12,45 %), administratívnych pracovníkov a úradníkov 24.086 (9,81 %), remeselníkov a kvalifikovaných robotníkov 24.097 (9,82 %). Pomocníkov a nekvalifikovaných robotníkov je sčítaných 13.011 (5,3 %), zákonodarcov a riadiacich pracovníkov je 11.266 (4,59 %) a pracovníkov v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve je 1296 (0,53 %). Príslušníkov ozbrojených síl je 710 (0,29 %). Samostatnou kapitolou sú ľudia s nezistením zamestnaním, ktorých je podľa sčítania v Trnavskom kraji 34.446 (14,04 %).



Spomedzi okresov má Trnava prvenstvo v zastúpení zákonodarcov a riadiacich pracovníkov (spolu 3223, čo predstavuje 5,6 %) , špecialistov (1730, 20,39 %), technikov a odborných pracovníkov (8436, 14,66 %). Administratívnych pracovníkov a úradníkov je početne najviac (5603) v okrese Trnava, percentuálne (10,1), v okrese Dunajská Streda, ktorá vedie aj v kategórii pracovníci v službách a obchode, (7820, 14,66 %), tiež v kategórii pracovníci v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve (347, 0,65 %). Kvalifikovaných robotníkov a remeselníkov má početne tiež najviac (5398), percentuálne ju predstihol okres Skalica (15,28). Rovnako je to pri kategórii operátori a montéri strojov a zariadení, Dunajská Streda má zastúpenie 6011 (iba o 8 viac ako okres Trnava), v prepočte na percentá má najviac (18,02) okres Senica.