< sekcia Regióny
V Trnavskom kraji robia podujatia na podporu aktívneho voľného času
Milovníci prírody môžu ešte v dvoch termínoch zažiť komentované vychádzky po Malých Karpatoch.
Autor TASR
Trnava 10. októbra (TASR) - Na turistov v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) čaká počas jesene séria podujatí motivujúcich k aktívnemu tráveniu voľného času. Ide napríklad o splav riek, potulky lesom či zážitkové prehliadky Piešťan. Informoval o tom Martin Palkovič z Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Trnavský kraj.
Rodiny s deťmi sa môžu vydať 25. októbra na jeden z troch výletov s názvom Svetlonos na splave. Na výber sú výlety po troch rôznych tokoch - Malom Dunaji, Dunajských ramenách a po Váhu v úseku medzi Jalšovým a Hlohovcom. „Svetlonos na splave už štvrtý rok symbolicky uzavrie vodácku sezónu v Trnavskom kraji zážitkov,“ uviedla
Už v sobotu 11. októbra sa začne jesenná sezóna zážitkových prehliadok Piešťany podľa Wintera. Prechádzky so slúchadlami na ušiach a hercami v dobových kostýmoch priamo v uliciach kúpeľného mesta sa uskutočnia počas troch jesenných sobôt. Audiohra má tri jazykové mutácie - slovenskú, maďarskú a anglickú. „Piešťany podľa Wintera odporúčame spojiť s návštevou výstavy Alfons Mucha a folklór, ktorá na Kúpeľnom ostrove potrvá už len do 31. októbra,“ dodala Rohaľová.
Milovníci prírody môžu ešte v dvoch termínoch zažiť komentované vychádzky po Malých Karpatoch. Na Lesopotulke s názvom Dolinou Buková (18. 10.) sa započúvajú do spevu vtákov a v sprievode ornitológov sa ich pokúsia pozorovať a identifikovať. K prameňu Trnávky sa výletníci vyberú v sobotu 1. novembra spolu s geológom, ktorý ich prevedie kopanicami až pod Vápenkovú skalu v Brezovských Karpatoch.
Súčasťou jesennej ponuky sú aj výletné autobusy, ktoré umožnia návštevníkom Piešťan spoznávať spoznávať Hlohovec a Krakovany, či exkurzia vo Vodnej diele Gabčíkovo. Jazdecký areál vo Veľkých Úľanoch ožije v sobotu 11. októbra festivalom Gastro Mátyus Fest, ktorý spojí gastronómiu Matúšovej zeme, hudbu a rodinnú zábavu.
Rodiny s deťmi sa môžu vydať 25. októbra na jeden z troch výletov s názvom Svetlonos na splave. Na výber sú výlety po troch rôznych tokoch - Malom Dunaji, Dunajských ramenách a po Váhu v úseku medzi Jalšovým a Hlohovcom. „Svetlonos na splave už štvrtý rok symbolicky uzavrie vodácku sezónu v Trnavskom kraji zážitkov,“ uviedla
Už v sobotu 11. októbra sa začne jesenná sezóna zážitkových prehliadok Piešťany podľa Wintera. Prechádzky so slúchadlami na ušiach a hercami v dobových kostýmoch priamo v uliciach kúpeľného mesta sa uskutočnia počas troch jesenných sobôt. Audiohra má tri jazykové mutácie - slovenskú, maďarskú a anglickú. „Piešťany podľa Wintera odporúčame spojiť s návštevou výstavy Alfons Mucha a folklór, ktorá na Kúpeľnom ostrove potrvá už len do 31. októbra,“ dodala Rohaľová.
Milovníci prírody môžu ešte v dvoch termínoch zažiť komentované vychádzky po Malých Karpatoch. Na Lesopotulke s názvom Dolinou Buková (18. 10.) sa započúvajú do spevu vtákov a v sprievode ornitológov sa ich pokúsia pozorovať a identifikovať. K prameňu Trnávky sa výletníci vyberú v sobotu 1. novembra spolu s geológom, ktorý ich prevedie kopanicami až pod Vápenkovú skalu v Brezovských Karpatoch.
Súčasťou jesennej ponuky sú aj výletné autobusy, ktoré umožnia návštevníkom Piešťan spoznávať spoznávať Hlohovec a Krakovany, či exkurzia vo Vodnej diele Gabčíkovo. Jazdecký areál vo Veľkých Úľanoch ožije v sobotu 11. októbra festivalom Gastro Mátyus Fest, ktorý spojí gastronómiu Matúšovej zeme, hudbu a rodinnú zábavu.