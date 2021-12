V Trnavskom kraji sa bude očkovať aj medzi sviatkami

Trnava 22. decembra (TASR) – Vo veľkokapacitných očkovacích centrách (VKOC) v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) sa bude očkovať aj pred Silvestrom. Otvorené budú v utorok a v stredu (28. - 29. 12.) VKOC v Dunajskej Strede, Skalici a Trnave, informoval o tom komunikačný odbor TTSK. Pre zabezpečenia plynulého chodu očkovacích centier prosí záujemcov, aby sa vopred zaregistrovali na korona.gov.sk. Registrovaní záujemcovia dostanú pred neregistrovanými prednosť.



V utorok bude VKOC v Dunajskej Strede na Strednej odbornej škole (SOŠ) rozvoja vidieka na Námestí sv. Štefana otvorené pre registrovaných i neregistrovaných od 8.00 do 18.00 h, očkovať budú vakcínou od Pfizer/BioNTech záujemcov od 12 rokov. Rovnako vo VKOC v Trnave na SOŠ elektrotechnickej na Sibírskej ulici budú od 8.00 do 18.00 h očkovať vakcínou od Pfizer/BionTech záujemcov od 12 rokov. VKOC v Skalici na Strednej zdravotníckej škole na Lichardovej ulici bude otvorené od 8.00 do 18.00 h, očkovať sa bude taktiež vakcínou od Pfizer/BionTech od 12 rokov. V stredu bude k dispozícii VKOC Trnava od 8.00 do 18.00 h pre záujemcov o vakcínu od Pfizef/BionTech od 12 rokov.



Záujemcovia, ktorí idú na tretiu dávky vakcíny, si musia priniesť potvrdenie o očkovaní druhou dávkou. Neplnoletí záujemcovia musia prísť v sprievode svojho zákonného zástupcu, a to aj pri podaní druhej alebo tretej dávky vakcíny. Informácie o očkovaní, ako aj mapy očkovacích centier v Trnavskom kraji, sú dostupné na https://zdravazupa.sk/novinky/.



Počas predchádzajúceho predĺženého víkendu zaočkovali v TTSK spolu 14.406 záujemcov, v Dunajskej Strede podali 4381 dávok vakcín, v Skalici 1069 a v Trnave 8956 dávok.