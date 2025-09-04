Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Trnavskom kraji sa v uplynulom týždni stalo 28 dopravných nehôd

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Polícia vykonala počas 35. kalendárneho týždňa v TTSK 3666 dychových skúšok, z toho 25 bolo s pozitívnym výsledkom - deväť u vodičov a 16 u cyklistov.

Trnava 4. septembra (TASR) - Policajti zaznamenali počas minulého týždňa na cestách v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) celkovo 57 škodových udalostí a 28 dopravných nehôd. Pri piatich dopravných nehodách asistoval alkohol. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

„Za minulý týždeň bola pri dopravnej nehode na cestách Trnavského kraja usmrtená jedna osoba. Jedna osoba sa pri dopravnej nehode zranila ťažko a 13 osôb utrpelo na cestách ľahké zranenia,“ priblížili policajti.

Polícia vykonala počas 35. kalendárneho týždňa v TTSK 3666 dychových skúšok, z toho 25 bolo s pozitívnym výsledkom - deväť u vodičov a 16 u cyklistov. Štyria vodiči sa dopustili prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

.

