V Trnavskom kraji sa v uplynulom týždni stalo 28 dopravných nehôd

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Polícia vykonala počas 36. kalendárneho týždňa v TTSK 3875 dychových skúšok, z toho 24 bolo s pozitívnym výsledkom - 15 u vodičov a deväť u cyklistov.

Autor TASR
Trnava 10. septembra (TASR) - Policajti zaznamenali počas minulého týždňa na cestách v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) celkovo 74 škodových udalostí a 28 dopravných nehôd. Pri dvoch dopravných nehodách asistoval alkohol. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

„Za minulý týždeň nebola pri dopravnej nehode na cestách Trnavského kraja usmrtená žiadna osoba. Štyri osoby sa pri dopravnej nehode zranili ťažko a 19 osôb utrpelo na cestách ľahké zranenia,“ priblížili policajti.

Polícia vykonala počas 36. kalendárneho týždňa v TTSK 3875 dychových skúšok, z toho 24 bolo s pozitívnym výsledkom - 15 u vodičov a deväť u cyklistov. Šesť vodičov sa dopustilo prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.


