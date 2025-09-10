< sekcia Regióny
V Trnavskom kraji sa v uplynulom týždni stalo 28 dopravných nehôd
Polícia vykonala počas 36. kalendárneho týždňa v TTSK 3875 dychových skúšok, z toho 24 bolo s pozitívnym výsledkom - 15 u vodičov a deväť u cyklistov.
Autor TASR
Trnava 10. septembra (TASR) - Policajti zaznamenali počas minulého týždňa na cestách v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) celkovo 74 škodových udalostí a 28 dopravných nehôd. Pri dvoch dopravných nehodách asistoval alkohol. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Za minulý týždeň nebola pri dopravnej nehode na cestách Trnavského kraja usmrtená žiadna osoba. Štyri osoby sa pri dopravnej nehode zranili ťažko a 19 osôb utrpelo na cestách ľahké zranenia,“ priblížili policajti.
Polícia vykonala počas 36. kalendárneho týždňa v TTSK 3875 dychových skúšok, z toho 24 bolo s pozitívnym výsledkom - 15 u vodičov a deväť u cyklistov. Šesť vodičov sa dopustilo prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
„Za minulý týždeň nebola pri dopravnej nehode na cestách Trnavského kraja usmrtená žiadna osoba. Štyri osoby sa pri dopravnej nehode zranili ťažko a 19 osôb utrpelo na cestách ľahké zranenia,“ priblížili policajti.
Polícia vykonala počas 36. kalendárneho týždňa v TTSK 3875 dychových skúšok, z toho 24 bolo s pozitívnym výsledkom - 15 u vodičov a deväť u cyklistov. Šesť vodičov sa dopustilo prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.