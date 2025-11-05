Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Trnavskom kraji sa v uplynulom týždni stalo 27 dopravných nehôd

Polícia vykonala počas 44. kalendárneho týždňa v TTSK 3812 dychových skúšok, z toho 30 bolo s pozitívnym výsledkom - deväť u vodičov a 21 u cyklistov.

Autor TASR
Trnava 5. novembra (TASR) - Policajti zaznamenali počas minulého týždňa na cestách v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) celkovo 125 škodových udalostí a 27 dopravných nehôd. Pri troch dopravných nehodách asistoval alkohol. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Za minulý týždeň nebola pri dopravnej nehode na cestách Trnavského kraja usmrtená žiadna osoba. Dve osoby sa pri dopravnej nehode zranili ťažko a deväť osôb utrpelo na cestách ľahké zranenia,“ priblížili policajti.

Polícia vykonala počas 44. kalendárneho týždňa v TTSK 3812 dychových skúšok, z toho 30 bolo s pozitívnym výsledkom - deväť u vodičov a 21 u cyklistov. Osem vodičov sa dopustilo prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

