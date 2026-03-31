Utorok 31. marec 2026
V Trnavskom kraji sa v uplynulom týždni stalo 14 dopravných nehôd

Ilustračné foto. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Autor TASR
Trnava 31. marca (TASR) - Policajti zaznamenali počas minulého týždňa na cestách v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) celkovo 87 škodových udalostí a 14 dopravných nehôd. Pri jednej z nich asistoval alkohol. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

„Za minulý týždeň boli pri dopravných nehodách na cestách Trnavského kraja usmrtené dve osoby. Nikto sa pri dopravnej nehode ťažko nezranil a osem osôb utrpelo na cestách ľahké zranenia,“ priblížili policajti.

Polícia vykonala počas 13. kalendárneho týždňa v Trnavskom kraji 3657 dychových skúšok, z toho 19 bolo s pozitívnym výsledkom - osem u vodičov a 11 u cyklistov. Traja vodiči sa dopustili prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.



Neprehliadnite

Obyvateľov SR opäť ubudlo, pôrodnosť klesla na historické minimum

VEĽKÁ LÚPEŽ: Zlodeji ukradli z múzea svetoznáme obrazy

OTESTUJTE SA: 10 otázok, ktoré preveria váš prehľad o svete

HRABKO: Referendum nebude platné, ale o to jeho iniciátorom ani nešlo