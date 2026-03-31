V Trnavskom kraji sa v uplynulom týždni stalo 14 dopravných nehôd
Polícia vykonala počas 13. kalendárneho týždňa v Trnavskom kraji 3657 dychových skúšok, z toho 19 bolo s pozitívnym výsledkom - osem u vodičov a 11 u cyklistov.
Autor TASR
Trnava 31. marca (TASR) - Policajti zaznamenali počas minulého týždňa na cestách v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) celkovo 87 škodových udalostí a 14 dopravných nehôd. Pri jednej z nich asistoval alkohol. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Za minulý týždeň boli pri dopravných nehodách na cestách Trnavského kraja usmrtené dve osoby. Nikto sa pri dopravnej nehode ťažko nezranil a osem osôb utrpelo na cestách ľahké zranenia,“ priblížili policajti.
Polícia vykonala počas 13. kalendárneho týždňa v Trnavskom kraji 3657 dychových skúšok, z toho 19 bolo s pozitívnym výsledkom - osem u vodičov a 11 u cyklistov. Traja vodiči sa dopustili prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
„Za minulý týždeň boli pri dopravných nehodách na cestách Trnavského kraja usmrtené dve osoby. Nikto sa pri dopravnej nehode ťažko nezranil a osem osôb utrpelo na cestách ľahké zranenia,“ priblížili policajti.
Polícia vykonala počas 13. kalendárneho týždňa v Trnavskom kraji 3657 dychových skúšok, z toho 19 bolo s pozitívnym výsledkom - osem u vodičov a 11 u cyklistov. Traja vodiči sa dopustili prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.