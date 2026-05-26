Utorok 26. máj 2026
V Trnavskom kraji sa v uplynulom týždni stalo 25 dopravných nehôd

Ilustračná snímka. Foto: TASR Martin Baumann

Autor TASR
Trnava 26. mája (TASR) - Policajti zaznamenali počas minulého týždňa na cestách v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) celkovo 97 škodových udalostí a 25 dopravných nehôd. Pri troch z nich asistoval alkohol. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

„Za minulý týždeň nebola pri dopravnej nehode na cestách Trnavského kraja usmrtená žiadna osoba. Dve osoby sa pri dopravnej nehode zranili ťažko a osem osôb utrpelo na cestách ľahké zranenia,“ priblížili policajti.

Polícia vykonala počas 21. kalendárneho týždňa v Trnavskom kraji 4440 dychových skúšok, z toho 36 bolo s pozitívnym výsledkom - 11 u vodičov a 25 u cyklistov. Dvaja vodiči sa dopustili prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
