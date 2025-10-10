Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Trnavskom kraji sa začína sa obnova mosta pri Veľkých Úľanoch

Vo štvrtok 25. septembra 2025 otvorili dočasné premostenie, ktoré bude fungovať počas komplexnej rekonštrukcie mosta pri Veľkých Úľanoch ponad Čiernu vodu v okrese Galanta. Foto: TASR - Ondrej Hercegh

Autor TASR
Veľké Úľany 10. októbra (TASR) - Začali sa práce na komplexnej rekonštrukcii mosta na ceste druhej triedy pri Veľkých Úľanoch v okrese Galanta. Potrvajú približne šesť mesiacov. Most bol v havarijnom stave. Doprava vedie po dočasnom premostení. Informoval o tom odbor komunikácie Trnavského samosprávneho kraja (TTSK).

Most vo Veľkých Úľanoch patrí medzi kľúčové dopravné spojenia v širšom regióne. Na jeho zhoršujúci sa stav sme operatívne reagovali v záujme zachovania plynulosti premávky a bezpečnosti. Napokon sme sa rozhodli pre jeho komplexnú rekonštrukciu, v rámci ktorej postavíme namiesto starého úplne nový most,“ priblížil predseda TTSK Jozef Viskupič.

Kompletnú rekonštrukciu mosta M392 na ceste II/121 s dĺžkou 21 metrov z roku 1960 realizuje spoločnosť MBM-GROUP. Hodnota prác presahuje 750.000 eur a kraj ju financuje z eurofondov. Ešte pred samotnou rekonštrukciou zabezpečil výstavbu a sprevádzkovanie dočasného premostenia. Ide o druhý most ponad rieku Čierna voda, ktorý TTSK v tomto období obnovuje. Práce zároveň prebiehajú na 60-metrovom moste v Kráľovom Brode.
