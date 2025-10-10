< sekcia Regióny
V Trnavskom kraji sa začína sa obnova mosta pri Veľkých Úľanoch
Kompletnú rekonštrukciu mosta M392 na ceste II/121 s dĺžkou 21 metrov z roku 1960 realizuje spoločnosť MBM-GROUP. Hodnota prác presahuje 750.000 eur a kraj ju financuje z eurofondov.
Autor TASR
Veľké Úľany 10. októbra (TASR) - Začali sa práce na komplexnej rekonštrukcii mosta na ceste druhej triedy pri Veľkých Úľanoch v okrese Galanta. Potrvajú približne šesť mesiacov. Most bol v havarijnom stave. Doprava vedie po dočasnom premostení. Informoval o tom odbor komunikácie Trnavského samosprávneho kraja (TTSK).
„Most vo Veľkých Úľanoch patrí medzi kľúčové dopravné spojenia v širšom regióne. Na jeho zhoršujúci sa stav sme operatívne reagovali v záujme zachovania plynulosti premávky a bezpečnosti. Napokon sme sa rozhodli pre jeho komplexnú rekonštrukciu, v rámci ktorej postavíme namiesto starého úplne nový most,“ priblížil predseda TTSK Jozef Viskupič.
Kompletnú rekonštrukciu mosta M392 na ceste II/121 s dĺžkou 21 metrov z roku 1960 realizuje spoločnosť MBM-GROUP. Hodnota prác presahuje 750.000 eur a kraj ju financuje z eurofondov. Ešte pred samotnou rekonštrukciou zabezpečil výstavbu a sprevádzkovanie dočasného premostenia. Ide o druhý most ponad rieku Čierna voda, ktorý TTSK v tomto období obnovuje. Práce zároveň prebiehajú na 60-metrovom moste v Kráľovom Brode.
„Most vo Veľkých Úľanoch patrí medzi kľúčové dopravné spojenia v širšom regióne. Na jeho zhoršujúci sa stav sme operatívne reagovali v záujme zachovania plynulosti premávky a bezpečnosti. Napokon sme sa rozhodli pre jeho komplexnú rekonštrukciu, v rámci ktorej postavíme namiesto starého úplne nový most,“ priblížil predseda TTSK Jozef Viskupič.
Kompletnú rekonštrukciu mosta M392 na ceste II/121 s dĺžkou 21 metrov z roku 1960 realizuje spoločnosť MBM-GROUP. Hodnota prác presahuje 750.000 eur a kraj ju financuje z eurofondov. Ešte pred samotnou rekonštrukciou zabezpečil výstavbu a sprevádzkovanie dočasného premostenia. Ide o druhý most ponad rieku Čierna voda, ktorý TTSK v tomto období obnovuje. Práce zároveň prebiehajú na 60-metrovom moste v Kráľovom Brode.