V Trnavskom kraji sa zatiaľ minulo výrazne menej posypového materiálu

Trnava 18. januára (TASR) - V porovnaní s rovnakým obdobím v predošlej zimnej sezóne sa do 4. januára spotrebovalo takmer štyrikrát menej posypového materiálu ako za rovnaké obdobie v predchádzajúcom zimnom období. Informovala o tom rozpočtová organizácia Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja (TTSK).



Z posypových materiálov sa napríklad počas tejto zimy minulo 9068 litrov soľanky, kým sezónu predtým to bolo 22.000 litrov. Rozdiel je aj v počte výkonov. Pri pluhovaní najazdili vozidlá organizácie 1760 kilometrov (km), kým v porovnateľnom období minulej sezóny to bolo 18.600 km. Pri posýpacích prácach to bolo v sledovanom období o viac ako 25.000 km menej a na presunoch do 4. januára najazdili vozidlá organizácie o takmer 15.000 km menej oproti rovnakému obdobiu predchádzajúcej zimnej sezóny.



Hlavnou príčinou je počasie. "Zimná údržba sa v TTSK síce začala 15. novembra 2022, no sneh nás prakticky prekvapil len v polovici decembra. Priaznivé počasie preto využívame na vykonávanie činnosti letnej údržby," uviedla Spáva a údržba ciest TTSK.