V Trnavskom kraji schválili 14 projektových zámerov

Trnava 24. novembra (TASR) - Rada partnerstva pre integrovaný rozvoj Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) schválila na októbrovom zasadnutí 14 projektových zámerov. TASR to potvrdila hovorkyňa TTSK Natália Petkáčová.



Medzi schválené projektové zámery patrí cyklocesta Šajdíkove Humence - Šaštín-Stráže, komplexná rekonštrukcia Gvadányiho domu v Skalici či projekt rozvoja telesnej kultúry v obci Čierna Voda.



Schválený je aj projektový zámer Krajskej inovačnej rozvojovej agentúry, ktorý sa zameria na rozvoj regionálneho inovačného ekosystému s cieľom zelenej, udržateľnej a digitálnej transformácie kraja. Odobrený bol aj projektový zámer rekonštrukcie základnej školy v Radošovciach či zámer dopravného usporiadania pri vlakovej stanici Cífer.



Modernizáciou a rekonštrukciou by mohli prejsť miestne komunikácie v obci Kľačany, schválený bol aj projektový zámer kanalizácie v obci Dolné Dubové či modernizácia cesty druhej triedy, konkrétne prieťah Hornými Orešanmi.



Zrekonštruovaná by mohla byť aj čistiareň odpadových vôd Moravský Svätý Ján, v Leopoldove a Piešťanoch má byť zrekonštruované prívodné potrubie, respektíve vodovod. Schválené boli aj projektové zámery obce Letničie (tlaková kanalizácia) a Združenia miest a obcí Žitného ostrova (zlepšenie miery a kvality zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov).



Rada partnerstva je stály kolektívny, koordinačný a rozhodovací orgán pre trvalú spoluprácu sociálno-ekonomických partnerov v území regiónu s cieľom integrovaného územného rozvoja.