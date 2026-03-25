< sekcia Regióny
V Trnavskom kraji schválili podporu projektov obcí,miest a organizácií
Autor TASR
Trnava 25. marca (TASR) - Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) schválilo na stredajšom rokovaní podporu viac ako 430 zámerov obcí, miest a organizácií. V rámci dvoch dotačných výziev rozhodlo o prerozdelení 600.000 eur. Informoval o tom odbor komunikácie Úradu TTSK.
Kraj podporí vyše stovku aktivít miest a obcí celkovou sumou 150.000 eur. Medzi organizácie rozdelí celkovo 450.000 eur. Podpora smeruje do piatich hlavných oblastí - kultúry, športu, sociálnych vecí, zdravotníctva a životného prostredia.
„Najväčší objem financií tradične putuje do kultúrnych a komunitných aktivít, ktoré posilňujú identitu regiónu a prinášajú život do miest a obcí,“ priblížila krajská samospráva.
