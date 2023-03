V Trnavskom kraji SÚC spravuje 382 mostov, viaceré majú zhoršený stav

Trnava 30. marca (TASR) – V Trnavskom kraji spravuje Správa a údržba ciest (SÚC) Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) 382 mostov. Za posledné roky konštatuje zhoršovanie stavebno-technického stavu viacerých z nich. Pre TASR to uviedol riaditeľ SÚC TTSK Dalibor Trebichalský.



"Každoročne vykonávame hlavné prehliadky a trend nie je pozitívny. A to aj napriek tomu, že sa nám podarilo za posledné roky opraviť 30 mostov. V súčasnosti je projekčne pripravených desať mostov, ktoré v prípade zvýšenia rozpočtu môžeme posunúť do verejného obstarávania," uviedol Trebichalský.



Ako doplnil, príprava rekonštrukcie mostov vyžaduje viac času na vypracovanie projektovej dokumentácie, viac finančných prostriedkov, a v kraji sú a aj budú témou. "Je to najmä pre obchádzkové trasy alebo zdržania, ktoré sú súčasťou rekonštrukcie. Nie vždy je možné vybudovať plnohodnotné provizórne premostenie alebo skrátiť obchádzkové trasy," informoval riaditeľ spoločnosti.



V posledných mesiacoch rezonovala predovšetkým oprava mostu v Hlohovci. "Jeho rekonštrukcia bude podľa aktuálneho harmonogramu prebiehať do augusta. V súčasnosti je most v predčasnom užívaní, dokončujú sa chodníky, osvetlenie a nakoniec prebehne celková reprofilácia mosta," povedal Trebichalský.



V príprave do rekonštrukcie je aj most cez potok Čierna voda v obci Kráľov Brod v okrese Galanta. "Most bol vybudovaný v roku 1963 a jeho dĺžka je 48 metrov. Pri hlavnej prehliadke koncom minulého roka sme zistili koróziu a porušenie predpínacej výstuže krajných polí. Most si vyžiada určité opatrenia, ktoré budú výsledkom mimoriadnej prehliadky a diagnostiky, ktorá momentálne prebieha. Diagnostika zároveň pomôže projektantovi určiť rozsah rekonštrukčných prác," uviedol pre TASR riaditeľ SÚC TTSK.