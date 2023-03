V Trnavskom kraji ukončili zimnú údržbu, ušetrili 550.000 eur

Trnava 29. marca (TASR) – Vzhľadom na priaznivé počasie ukončila 15. marca Správa a údržba ciest (SÚC) Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) zimnú údržbu sezóny 2022/23. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi ušetrila približne 550.000 eur, ktoré použije počas letnej údržby do zlepšovania ciest. Pre TASR to uviedol riaditeľ SÚC TTSK Dalibor Trebichalský.



"Na základe dlhodobého sledovania vidíme, že zima má za posledné roky miernejší priebeh, táto zima zvlášť mala menej zrážok, ale aj mrazivých dní. Snehové zrážky mala skôr severná a stredná časť kraja," uviedol Trebichalský.



Z hľadiska posypových materiálov mala spoločnosť na toto zimné obdobie na skladoch 6500 ton posypovej soli, 4500 ton kameniva a 60.000 litrov soľankového roztoku. "V zime sa o cesty staralo 60 dispečerov, 150 vodičov a pripravených bolo 100 kusov rôznej techniky - sypačov, nakladačov či traktorov s radlicami," informoval riaditeľ.



Krajskí cestári v zime udržiavajú 1600 kilometrov ciest II. a III. triedy a na základe zmluvy so Slovenskou správou ciest spravujú aj 360 kilometrov ciest I. triedy v Trnavskom a Bratislavskom kraji. "Počas zimnej údržby sme vykonali 823 výjazdov, oproti sezóne 2021/22 to bolo o 571 výjazdov menej. Najviac výjazdov malo stredisko Senica (142), najmenej stredisko Veľký Meder (26)," doplnil pre TASR Trebichalský.



Cestári najazdili s pluhom 8100 kilometrov, posyp vykonávali na 31.000 kilometroch, pričom spotrebovali 1600 ton posypovej soli, 1800 ton kameniva a 11.000 litrov soľankového roztoku.



Nižšie výkony sa prejavili aj na finančnom vyhodnotení zimnej sezóny. "K lepšiemu výsledku pomáha aj nová technika, hlavne nové sypače, ktoré sú ekologickejšie v rovine emisií, ale aj v spotrebe posypových materiálov. Výdatnosť posypu nastavujeme v závislosti od situácie na cestách. Počasie umožnilo vykonávať aj niektoré činnosti letnej údržby, hlavne vyrezávanie suchých stromov alebo náletových drevín. Momentálne prebieha výmena sypacích nadstavieb za zametacie a v najbližších dňoch začnú cestári so zametaním ciest po zimnej údržbe," povedal riaditeľ SÚC TTSK.