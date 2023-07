V Trnavskom kraji v prvom polroku napáchal oheň škody za 7,75 milióna

Trnava 26. júla (TASR) - Rozsiahly požiar v areáli bývalej textilnej fabriky Bodet & Horst vo Vrbovom pri Piešťanoch a ďalší v Bielom Kostole pri Trnave, kde došlo k výbuchu plynu v bytovke, ovplyvnili celkovú výšku škôd, ktoré spôsobili požiare v prvom polroku 2023 na území Trnavského kraja. Spolu oheň zapríčinil materiálne škody v súhrne za 7,757 milióna eur, čo je o 6,22 milióna eur viac ako v rovnakom období minulého roka. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) SR v Trnave Lena Košťálová.



Pritom do júna 2023 bolo v kraji zaznamenaných spolu 383 požiarov, čo je o 209 menej ako v prvom polroku 2022. "Vzniknuté požiare usmrtili tri osoby a u 15 osôb prišlo k zraneniu rôzneho druhu. Hasičom sa podarilo uchrániť majetok v hodnote 34,33 milióna eur," uviedla hovorkyňa. Najviac požiarov hasili v okrese Trnava, spolu 97 s výškou škody 635.570 eur, 73 požiarov riešili hasiči v okrese Dunajská Streda (357.400 eur) a 63 v okrese Galanta (101.240 eur). Najmenej horelo v okrese Skalica, požiarov bolo spolu 28 so škodou za 32.490 eur.



Najčastejšou príčinou vzniku požiarov sa v 1. polroku 2023 stala nedbalosť a neopatrnosť dospelých osôb, zaznamenaných je 198 udalostí so výškou škody 197.150 eur, druhý najvyšší počet požiarov tvorili prevádzkovo-technické poruchy okrem vykurovacích telies, tam bolo 66 udalostí s výškou škody 596.745 eur. "Treťou najčastejšou príčinou vzniku požiaru je úmyselné zapálenie neznámou osobou, máme v evidencii spolu 63 udalostí s výškou škody 168.340 eur," uviedla Košťálová. Najviac požiarov (88) vzniklo v marci, počet predstavuje 22,98 percenta zo všetkých evidovaných požiarov, nasleduje mesiac február so 70, naopak, najmenej ich bolo v januári, a to 52.



V Trnavskom kraji zabezpečovalo nepretržitú zmenovú službu 360 príslušníkov HaZZ na 11 hasičských staniciach šiestich okresných riaditeľstiev.