V Trnavskom kraji vyhlásili zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov

Ilustračná fotka. Foto: FOTO TASR - Prezídium HaZZ.

Autor TASR
Trenčín 13. augusta (TASR) - Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trenčíne vyhlásilo v stredu v okresoch Trenčín, Ilava a Partizánske čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme. Krajskí hasiči o tom informovali na sociálnej sieti.

V troch okresoch je na lesných pozemkoch zakázané fajčiť alebo používať otvorený oheň, zakladať ohne v prírode alebo vypaľovať trávu, kríky a biologický odpad a odhadzovať horiace/tlejúce predmety.

Vlastníci a správcovia lesov sú povinní zabezpečiť hliadky a protipožiarne náradie, udržiavať prístupové cesty pre hasičov, odstraňovať kalamitné drevo a horľavý materiál a zabezpečiť pracovné stroje hasiacimi prístrojmi.
