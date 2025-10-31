Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Trnavskom kraji vzdelávajú pracovníkov zariadení sociálnych služieb

Školenia organizuje v spolupráci so združením STORM.

Autor TASR
Trnava 31. októbra (TASR) - Vzdelávaním pracovníkov zariadení sociálnych služieb (ZSS) v rámci programu Seniori a drogy pomáha Trnavský samosprávny kraj (TTSK) predchádzať závislostiam seniorov. Školenia organizuje v spolupráci so združením STORM. Informoval o tom odbor komunikácie krajskej samosprávy.

„Téma užívania drog u seniorov je mimoriadne vážna, no je často prehliadaná,“ upozornil Pavol Ščasný z občianskeho združenia. Práve pracovníci ZSS podľa jeho slov často ako prví spozorujú varovné signály problémového správania.

Cieľom programu je zvýšiť informovanosť pracovníkov v sociálnych službách o problematike užívania návykových látok, ako sú voľnopredajné lieky, alkohol či iné drogy, a naučiť ich efektívne reagovať v rôznych situáciách, ktoré môžu v týchto zariadeniach nastať.

Jesenný cyklus vzdelávania absolvovalo 13 pracovníkov z krajských ZSS. Od spustenia projektu v roku 2023 sa tak do programu zapojilo už viac ako 60 účastníkov.
