V Trnavskom kraji začali očkovať vekovú kategóriu od 12 do 15 rokov

Trnava 27. júna (TASR) – Vo veľkokapacitných centrách Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) začali počas víkendu očkovať proti ochoreniu COVID-19 vekovú kategóriu detí od 12 do 15 rokov.



V čakárni bolo pred týmto víkendom prihlásených do 2000 detí z tejto vekovej kategórie. "Na tento počet boli pripravené dávky zatiaľ jedinou schválenou vakcínou od spoločnosti Pfizer/BioNTech. V sobotu (26. 6.) sme očkovali v centrách v Skalici a Dunajskej Strede, keď sme zaočkovali približne 800 detí, v nedeľu sa v Trnave zaočkuje spolu 1150 ďalších," uviedol pre TASR predseda TTSK Jozef Viskupič.



Ako doplnil, podľa vývoja v čakárni sa počíta s očkovaním tejto vekovej kategórie každý týždeň. "Podľa záujmu sa vyčlení časový priestor na očkovanie detí. Pri očkovaní detí máme menej nahustený plán, takže to nie je v žiadnom prípade hektické. Zatiaľ to vyzerá vo virtuálnej čakárni tak, že presne dokážeme naplniť kapacitu očkovacích miest," informoval Viskupič.



"Oceňujem, že očkovanie bolo pripravené na víkend, že deti mohli prísť s rodičmi, je ich tu spolu viac a môžu sa navzájom povzbudiť. Pre zaočkované deti budú platiť tie isté výhody ako pre dospelých. Ak bude podmienkou vstupu na niektoré podujatie negatívny test, samozrejme sa na očkovaných bude vzťahovať výnimka aj v tejto vekovej kategórii," doplnila pre TASR hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast Elena Prokopová.



V súčasnosti je pre túto vekovú kategóriu povolená iba vakcína od firmy Pfizer/BioNTech. "Bude závisieť, ako dobehnú klinické skúšky ďalších vakcín a ako budú schválené na použitie Európskou liekovou agentúrou a WHO. Momentálne je na schválení už aj vakcína od Moderny na použitie v tejto vekovej kategórii a dobiehajú klinické skúšky u iných vakcín," doplnila Prokopová.



V krajských centrách sa momentálne prioritne zameriavajú na preočkovanie a päť centier dokáže podať každý týždeň približne 20.000 dávok od AstraZenecy, Pfeizer/BioNTech a Moderny. "Nasledujúce dva týždne sme ešte v tejto veľkokapacitnej fáze. Nasledovať bude útlmová a ďalším kľúčom k vyšším percentám zaočkovania budú všeobecní lekári, ktorí by mali očkovať. Osobne tento spôsob preferujem, keďže ide o priamy kontakt lekára a pacienta," uviedol predseda TTSK.



Samosprávny kraj zdvojnásobil aj kapacitu výjazdového očkovania. "Cieľom kraja je, aby sa každá jedna dedina, ktorá prejaví záujem, dostala do programu v priebehu dvoch mesiacov. Vieme poskytnúť 1600 dávok vakcín za týždeň," ozrejmil Viskupič.