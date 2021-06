V Trnavskom kraji začína vychádzať občasník Spolu tvoríme kraj

Trnava 24. júna (TASR) – Informovať o dianí v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) primárne tých, ktorí nemajú prístup k internetu, si dáva za cieľ nové periodikum Spolu tvoríme kraj. V pravidelných intervaloch ho bude vydávať krajská samospráva v náklade 159.500 kusov. Dvojjazyčná slovensko-maďarská verzia bude mať 80.500 kusov. Pre TASR to uviedla Natália Petkáčová z odboru komunikácie Úradu TTSK.



„Informačný občasník bude bezplatne distribuovaný predovšetkým do schránok domácností. Ako aj iné mestá či kraje, aj my sme sa rozhodli informovať verejnosť touto formou.Tlač a distribúcia jedného vydania stojí 14.300 eur, tlačiareň je v Trnave,“ uviedla Petkáčová. Ako dodala, autorsky sa na tvorbe obsahu a grafických podkladov podieľajú zamestnanci odboru komunikácie. „Redakčnú radu v súčasnosti zostavujeme,“ doplnila.



V TTSK v predchádzajúcich volebných obdobiach vychádzal schránkový mesačník Rodný môj kraj, ale Petkáčová zdôraznila, že nový schránkový časopis nie je jeho pokračovaním. Jeho posledné číslo vyšlo 13. októbra 2017.



Vlani kraj vyhlásil verejné obstarávanie na tlač a distribúciu periodika, ale ako v septembri informoval riaditeľ Úradu TTSK Július Fekiač, na prvýkrát ho musel zrušiť pre nedostatok uchádzačov.