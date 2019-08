V Trnavskom kraji začínajú s opravou viacerých ciest

Celková hodnota prác je rozpočtovaná na asi 6 miliónov eur, spolufinancované budú z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR).

Trnava 7. augusta (TASR) – Trnavský samosprávny kraj (TTSK) začína s rekonštrukciou ciest pri obci Lehnice v okrese Dunajská Streda a v úseku Šoporňa - Dlhá nad Váhom pri Galante. Celková hodnota prác je rozpočtovaná na asi 6 miliónov eur, spolufinancované budú z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR).



"Teší ma, že sa nám podarilo spustiť eurofondové projekty na rekonštrukciu a modernizáciu ciest v našom kraji. Zhotoviteľom sme odovzdali prvé dva úseky a finalizujeme ďalšie tri, ktoré si budú môcť firmy prebrať do konca leta a začať so stavebnými prácami,“ povedal predseda TTSK Jozef Viskupič.



V prípade cesty II/572 Lehnice rekonštrukcia zlepší stavebno-technický stav s dopadom na zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Projekt si vyžiada náklady 2,5 milióna eur, 85 % je z EFRR, 10 % zo štátneho a 5 % z krajského rozpočtu. Prostredníctvom projektu Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/573 Šoporňa - Dlhá nad Váhom bude zrekonštruovaná a modernizovaná dôležitá spojnica miest Šoporňa a Šaľa ako komunikačné prepojenie cesty R1 Nitra – Trnava a cesty I/75 Galanta – Nové Zámky. Zlepšením stavu cesty dôjde k zvýšeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, k zníženiu nehodovosti i energetickej náročnosti dopravy. Rozpočet stavby je 3,4 milióna eur.



Z eurofondov plánuje TTSK opraviť aj úseky ciest v Dolných Orešanoch pri Trnave, Podbranči v okrese Senica a Krajinský most v Piešťanoch v celkovej hodnote stavebných prác takmer 10 miliónov eur. Zároveň opravuje aj ďalších 11 úsekov ciest v rámci kapitálových výdavkov tohtoročného rozpočtu, spolu za 3,8 milióna eur.