V Trnavskom kraji začnú od nedele platiť nové cestovné poriadky

Trnava 9. decembra (TASR) - V nedeľu 11. decembra vstúpia do platnosti nové cestovné poriadky prímestských autobusových liniek, ktorých objednávateľom je Trnavský samosprávny kraj (TTSK). TASR o tom informoval odbor komunikácie TTSK.



Zmeny sú navrhnuté tak, aby korešpondovali s úpravou grafikonu vlakovej dopravy. "Táto pravidelná zmena cestovných poriadkov prímestských autobusov je pomerne veľká vzhľadom na zavedenie reformného grafikonu vlakovej dopravy. Zareagovali sme viacerými úpravami, pričom sme zapracovali aj návrhy verejnosti. Vynaložili sme veľa času a energie na to, aby sa nám podarilo zabezpečiť dostupnosť prímestskej autobusovej dopravy, ako aj jej nadväznosť na ďalšie formy dopravy," uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.



Obyvatelia kraja mali možnosť pripomienkovať aktuálne platné cestovné poriadky počas septembra. Samospráva následne spracovala podnety od obyvateľov, prerokovala so zmluvnými dopravcami a časť z nich zapracovala. Úpravy sa týkajú zlepšenia prípojov autobusov k vlakom v menších i väčších prestupných uzloch po celom kraji, ako aj jazdných časov jednotlivých liniek a spojov.



"Zaoberali sme sa desiatkami podnetov a v maximálnej možnej miere sme ich zapracovali do nových cestovných poriadkov. Počas piatka a soboty pribudnú na autobusových staniciach a zastávkach. Čas odchodu prímestských autobusov si obyvatelia môžu skontrolovať už dnes na webových stránkach dopravcov ARRIVA Trnava, SAD Dunajská Streda a SKAND Skalica," informovala Eva Pišová z odboru dopravnej politiky TTSK.



Od 1. januára 2023 vstúpi do platnosti aj zónové členenie kraja a nový druh cestovných lístkov. Predplatné cestovné lístky sú oproti jednorazovým lístkom cenovo výhodnejšie. Cestujúci si budú môcť zakúpiť 7, 30, 90 a 365-dňový predplatný lístok. V prvom roku sa budú predávať so zľavou a dostupný bude aj 180-dňový predplatný lístok pre študentov za zvýhodnenú cenu. Jednorazové lístky ostávajú v predaji, no ich cena stúpne o 20 percent. Zmeny sa týkajú cestovania u všetkých dopravcov. Základné informácie sú zverejnené na webovej stránke kraja, ďalšie podrobnosti budú dostupné na webe www.cestujlahko.sk.