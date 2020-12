V Trnavskom kraji zadržala polícia 26 opitých účastníkov dopravy

Trnava 7. decembra (TASR) - Za posledný týždeň zastavila polícia v Trnavskom kraji 26 účastníkov cestnej premávky pod vplyvom alkoholu. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Mária Linkešová.



Z toho bolo 15 vodičov motorových vozidiel a 11 cyklistov. Policajti ôsmim z nich namerali za volantom viac ako 1 promile, čím sa dopustili prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.



V obci Borský Mikuláš zastavila policajná hliadka 58-ročného miestneho muža. "Za volantom auta mu namerali 1,20 mg/l alkoholu v dychu, čo sú presne 2,5 promile. Po dychovej skúške zostalo mužovi náhle zle a nakoniec skončil v starostlivosti lekárov," uviedla Linkešová.



V Hlohovci v miestnej časti Šulekovo prešla bez príčiny do protismeru 35-ročná žena a narazila do protiidúceho auta. "Po nehode jej policajti namerali v dychu 1,71 promile. Pri lustrácii navyše zistili, že za volant auta si sadla aj napriek tomu, že mala odobratý vodičský preukaz. Policajti ju po nehode obmedzili na osobnej slobode. O jej vine a treste bude rozhodovať súd v tzv. super rýchlom konaní," doplnila krajská policajná hovorkyňa.



Obaja vodiči sú podozriví z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Za to im hrozí trest odňatia slobody až na jeden rok a zákaz činnosti viesť motorové vozidlá.