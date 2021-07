V Trnavskom kraji zaočkovali 1400 nezaregistrovaných očkovaných

Trnava 19. júla (TASR) – Spolu 1400 záujemcov o očkovanie prišlo bez predchádzajúcej registrácie do piatich vakcinačných centier Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) počas uplynulého víkendu. Spolu aj s registrovanými zaočkovali 6900 ľudí prvou a druhou dávkou vakcín od Pfizer/BioNTech, Moderny a AstraZenecy. TASR informoval komunikačný odbor TTSK.



V Trnave na dvoch miestach očkovali 466 neregistrovaných záujemcov, v Skalici 276, Dunajskej Strede 228 a Piešťanoch 367 ľudí bez registrácie.



„V Mestskej športovej hale v Trnave podali spolu 876 dávok vakcíny od Pfizer/BioNTech, z nich 256 neregistrovaným, a 363 dávok Moderny, z nich 110 neregistrovaným. Na trnavskej Strednej zdravotníckej škole bolo zaočkovaných 210 ľudí Pfizerom, z nich 100 bez registrácie a druhú dávku od AstraZenecy podali 240 ľuďom,“ uviedol TTSK. V Skalici sa očkovalo 996 záujemcov vakcínou od Pfizer/BioNTech, z nich 276 nemalo predchádzajúcu registráciu. V Dunajskej Strede túto vakcínu podali 2069 ľuďom, 228 bez registrácie a 56 druhú dávku od AstraZenecy. V Spoločenskom centre Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany zaočkovali za dva dni 2058 ľudí vakcínou od Pfizer/BioNTech, 367 neregistrovaným.



Od začiatku očkovania v očkovacích centrách TTSK podali už takmer 250.000 očkovacích dávok. K tomu sa vakcinácia koná aj prostredníctvom výjazdovej očkovacej služby.



Podľa údajov v čakárni je v kraji k 18. júlu spolu 1606 registrovaných čakateľov na prvú dávku vakcíny, z nich takmer 600 vo veku do 17 rokov. Na podanie druhej dávky čaká 20.682 ľudí, najviac opäť v kategórii do 17 rokov. Spolu 707 ľudí čaká na druhú dávku vakcíny Sputnik V.