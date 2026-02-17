< sekcia Regióny
V Trnavskom kraji zaznamenali pokles chorobnosti na ARO a chrípku
Na úrovni okresov Trnavského kraja bola zaevidovaná najvyššia chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v okrese Skalica.
Autor TASR
Trnava 17. februára (TASR) - Hygienici zaznamenali v Trnavskom kraji počas siedmeho kalendárneho týždňa v porovnaní s predchádzajúcim týždňom pokles chorobnosti na akútne respiračné ochorenia (ARO) o 2,4 percenta a pokles chorobnosti na chrípke podobné ochorenia (CHPO) o 15,8 percenta. Stupeň intenzity chrípky v Trnavskom kraji je na úrovni lokálnych epidémií. Informoval o tom Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Trnave.
„V siedmom kalendárnom týždni bolo zaznamenaných v Trnavskom kraji 5878 akútnych respiračných ochorení vrátane COVID-19, z toho chrípke podobných ochorení bolo 1073,“ priblížili hygienici. Proporcia CHPO z celkového počtu akútnych respiračných ochorení dosiahla 18,3 percenta.
Na úrovni okresov Trnavského kraja bola zaevidovaná najvyššia chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v okrese Skalica. Z hľadiska vekovej kategórie bola najvyššia chorobnosť u detí do piatich rokov. „Z celkového počtu ARO bol u 2,5 percenta ochorení hlásený komplikovaný priebeh,“ dodali hygienici s tým, že najčastejšie išlo o zápal stredného ucha (70-krát).
Z dôvodu akútnych respiračných ochorení bol prerušený výchovno-vzdelávací proces v šiestich materských školách, štyroch základných školách a dvoch stredných školách v kraji.
