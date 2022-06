V Trnavskom kraji zistili 11 vodičov s vyše promile alkoholu v dychu

Trnava 20. júna (TASR) - Policajti riešili v závere uplynulého týždňa (16. – 19. 6.) 11 prípadov vodičov, ktorí si sadli za volant pod vplyvom alkoholu a v dychu mali viac ako jedno promile. Dopustili sa tak prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Trnave Zlatica Antalová, traja z nich spôsobili aj dopravné nehody.



S autom na streche skončil 44-ročný muž v meste Gbely v okrese Skalica. "Počas jazdy zišiel mimo cesty, narazil do značky, potom do priekopy a s autom nakoniec skončil uprostred križovatky. Policajti ho podrobili dychovej skúške s výsledkom 1,75 promile," uviedla Antalová.



V Piešťanoch odbočoval 53-ročný vodič osobného auta z vedľajšej cesty a došlo k zrážke s cyklistom, ktorý išiel po hlavnej. "Po zrážke mal zavolať známemu, aby si sadol za volant namiesto neho. Policajti tejto verzii neuverili a muž sa navyše odmietol podrobiť dychovej skúške na alkohol. Dopustil sa tým trestného činu a hliadka ho na mieste obmedzila na osobnej slobode. Cyklista utrpel viaceré zranenia, s ktorými ho museli previezť do nemocnice," doplnila krajská policajná hovorkyňa.



V obci Michal na Ostrove nezvládol riadenie 47-ročný muž z okresu Dunajská Streda. "S osobným autom preletel cez chodník okolo ihriska. Autom zrovnal so zemou informačnú tabuľu a narazil do stromu. Pri dychovej skúške nafúkal 1,48 promile," informovala Antalová.



Policajti pri kontrolách zistili alkohol s viac ako jedným promile v dychu aj u ďalších ôsmich vodičov. "Sedem z nich riešime v tzv. superrýchlom konaní a do rozhodnutia súdu zostávajú v policajnej cele," povedala hovorkyňa KR PZ v Trnave.