V Trnavskom kraji zistili za päť dní 183 porušení opatrení

Trnava 12. januára (TASR) – Policajné kontroly na dodržiavanie pandemických opatrení odhalili v rámci Trnavského kraja počas piatich dní od 6. do 10. januára spolu 183 priestupkov. Z nich 134 sa dopustili obyvatelia okresov Trnava, Hlohovec a Piešťany. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa v Trnave Mária Linkešová.



"V 33 prípadoch zistili príslušníci nenosenie ochranných rúšok a 101-krát išlo o porušenie zákazu vychádzania. Skontrolovali aj štyri prevádzky, kde občania nahlásili nedodržiavanie zákazu predaja, z toho sa potvrdili dva prípady," uviedla hovorkyňa. Ako doplnila, podnety od občanov prichádzajú cez policajné číslo 158 alebo cez sociálne siete, kde mnohí upozorňujú na nezodpovedné správanie osôb. "Každý podnet hliadky preveria, v prípade spomínaných troch okresov ich bolo v danom období spolu 145. V prípade, že ide o menej závažné porušenie, policajti osobu upozornia. Stále platí, že policajti môžu na mieste uložiť pokutu až do výšky 1000 eur alebo oznámiť priestupok na príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva," uviedla Linkešová.



Polícia apeluje na ľudí, aby situáciu nezľahčovali a svoj pobyt mimo domu minimalizovali iba na zabezpečenie nevyhnutých potrieb, v prípade vychádzok do prírody naozaj uprednostnili výlety v rámci okresu a iba v kruhu svojej rodiny. "Upozorňujeme, že policajti priebežne preverujú vodičov a ich presun cez hranice okresov. Pozornosť venujeme aj vozidlám, ktoré sú odstavené na parkoviskách, v rekreačných oblastiach. Policajné kontroly nemajú preveriť našu pripravenosť, ale najmä vašu zodpovednosť," doplnila Linkešová.