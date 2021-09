V Trnavskom kraji zrekonštruujú časť cesty Košolná - Dolné Orešany

Trnava 24. septembra (TASR) - Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja vysúťažila dodávateľa prác na rekonštrukciu cesty medzi obcami Košolná a Dolné Orešany v okrese Trnava. Vyplýva to zo zverejnených údajov vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



Rekonštrukcia sa týka úseku cesty III/1298, ktorý sa začína na križovatke s cestou III/1295 a končí v obci Dolné Orešany na križovatke s cestou II/502. Dĺžka rekonštruovanej cesty je 3152 metrov. Do súťaže sa prihlásilo sedem uchádzačov a najlepšiu ponuku podala spoločnosť Colas Slovakia z Trnavy.



Jedna zo spoločností bola zo súťaže vylúčená. "Dôvodom bola skutočnosť, že uchádzač v lehote na predkladanie ponúk predložil verejnému obstarávateľovi ponuku nevzťahujúcu sa k požadovanému predmetu zákazky, čím nesplnil požiadavky uvedené v dokumentoch na vypracovanie ponuky," zdôvodnila hodnotiaca komisia dôvod vylúčenia.



Doba realizácie predmetu zákazky je predpokladaná na maximálne tri mesiace odo dňa prevzatia staveniska. Verejný obstarávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko víťaznému uchádzačovi do troch týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.



Náklady na rekonštrukciu úseku v dĺžke viac ako tri kilometre boli víťaznou firmou vyčíslené na 499.731,73 eura. Najvyššiu ponuku podala spoločnosť PORR z Bratislavy, ktorá ponúkla cenu 750.801,78 eura.