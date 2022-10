V trnavskom krajskom zastupiteľstve bude päť žien

Trnava 30. októbra (TASR) – Zo 40-členného poslaneckého zboru Trnavského samosprávneho kraja, ktorý vzišiel zo sobotných (29.10.) volieb, bude päť žien. Dve zvolili voliči v obvode Skalica, po jednej v obvode Piešťany, Senica a Trnava, zvyšné tri obvody budú reprezentovať výhradne muži. Napriek tomuto počtu je to v porovnaní s doterajším poslaneckým zborom nárast o dve ženy v poslaneckých laviciach Trnavského kraja. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR.



Do krajského parlamentu sa po voľbách vráti 26 poslancov, 14 v aktuálnom zastupiteľstve nefigurujú. Svoje posty obhájili šiesti poslanci z ôsmich v obvode Dunajská Streda a v obvode Galanta piati zo siedmich. Vo všetkých prípadoch išlo o poslancov strany Aliancia. Traja z piatich poslancov budú pokračovať v obvodoch Senica a Piešťany. V zostave deviatich poslancov sú z predchádzajúceho zastupiteľstva v obvode Trnava šiesti a v obvode Hlohovec sú dvaja z pôvodných troch poslancov. V Skalici obhájil post jediný kandidát.