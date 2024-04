V trnavskom múzeu je výstava najlepších prác Trnavského objektívu 2024

Trnava 12. apríla (TASR) - Spolu 44 autorov z okresov Trnava, Piešťany a Hlohovec zaslalo 262 fotografických diel na 54. ročník regionálnej postupovej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavský objektív 2024. Výstavu najlepších fotografií otvorili vo štvrtok (11. 4.) v Západoslovenskom múzeu v Trnave. Na vernisáži odborná porota ocenila víťazov v jednotlivých kategóriách. Vyhlasovateľom bolo Trnavské osvetové stredisko (TOS), informovala o tom za organizátora Milada Kotlebová.



"Pre fotografov je Trnavský objektív nielen súťažou, ale najmä príležitosťou na konfrontáciu s prácami iných autorov i stretnutie s verejnosťou a porotou. Ide o trojstupňovú postupovú súťaž, ktorá nie je tematicky vymedzená. Ocenené práce postupujú do krajského a celoštátneho kola súťaže AMFO," uviedla.



Práce boli hodnotené v troch vekových kategóriách v samostatnej fotografii a diptychu, vyhlásené boli aj kategórie bez rozlíšenia veku - experiment, cykly a seriály. "Na rok 2024 vyhlásilo Národné osvetové centrum v Bratislave tému Telo, ale nebola povinnou," uviedla Kotlebová. Práce posudzovala porota umeleckých fotografov Peter Lančarič, Eva Kramara Jonisová a Pavel Pecha.



V kategórii najmladších fotografov do 15 rokov ocenila čestným uznaním fotky Laury Pestún. V kategórii do 25 rokov udelila v samostatnej fotografii štyri čestné uznania Tomášovi Galbavému, Radovanovi Vaľušovi, Petronele Zemkovej a Lukášovi Jančovičovi. V diptychu Lei Pestún.



V kategórii nad 25 rokov v samostatnej fotografii bodovali Ján Galo a Vojtech Hank. Za diptych cenu získala Veronika Bahnová. V kategórii cykly a seriály porota vyzdvihla práce Jána Baracku, Petra Jánošku a Ernesta Koppona. V experimente ocenenie získali Andrej Božek a Petra Gajdošová. Výstava potrvá do 21. mája.