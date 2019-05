V trnavskom múzeum premietnu film o M. R. Štefánikovi

Filmový dokument je súčasťou štvordielneho filmového projektu z roku 2010 a prináša rekonštrukciu letu Štefánikovho lietadla Caproni a havárie.

Trnava 6. mája (TASR) - Západoslovenské múzeum pripravilo na utorok 7. mája pri príležitosti 100. výročia úmrtia Milana Rastislava Štefánika premietanie dokumentárneho filmu a prednášku Pavla Kanisa s názvom Štefánik. Príbeh hrdinu. Vlasť. Premietanie sa uskutoční o 10.00 a 13.15 h a súčasťou podujatia bude aj sprístupnenie výstavy fotografií súvisiacich so Štefánikom a výstavbou mohyly na Bradle. Výstava potrvá do konca júla.



Filmový dokument je súčasťou štvordielneho filmového projektu z roku 2010 a prináša rekonštrukciu letu Štefánikovho lietadla Caproni a havárie. "Zoznamuje diváka s lietadlom, jeho posádkou, okolnosťami letu a priebehom pristávajúceho manévru. Objasňuje vyšetrovania leteckej tragédie, ako aj zatiahnutie Štefánikovej smrti do politického zápasu na Slovensku. Exaktnejší výklad tejto historickej udalosti sprostredkuje samotný autor scenára a režisér filmu Pavol Kanis," informovala vedúca prezentačného oddelenia múzea Simona Jurčová.