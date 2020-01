V trnavskom regióne je o voľbu poštou oveľa väčší záujem ako predtým

Trnava 13. januára (TASR) – Výrazný nárast počtu žiadostí o voľbu poštou zaznamenali pre nadchádzajúce voľby do Národnej rady (NR) SR mestské úrady v trnavskom regióne. V krajskej Trnave i okresných mestách Hlohovec a Piešťany išlo podľa vyjadrenia hovorkýň o viac ako stopercentný nárast.



"Prijali sme 553 žiadostí o voľbu poštou, v roku 2016 ich bolo 217," uviedla pre TASR hovorkyňa Trnavy Veronika Majtánová. Pracovníčky príslušného odboru teraz pripravujú všetko potrebné na odoslanie obálok záujemcom tak, aby mohol byť dodržaný stanovený termín voľby. "Najviac žiadostí prišlo z Českej republiky a Veľkej Británie," konštatovala Majtánová. Spolu prišli do Trnavy až zo 46 krajín, okrem takmer všetkých európskych aj z Austrálie, Azerbajdžanu, Kanady, Kolumbie, Mexika, Spojených arabských emirátov, Singapuru, Indonézie, Japonska, Srí Lanky, Vietnamu, Izraela, Kostariky či Bahrainu.



Viac ako dvojnásobný nárast žiadostí vybavujú na Mestskom úrade v Hlohovci. "V roku 2016 sme ich mali 46, v tomto roku 165," uviedla pre TASR hovorkyňa Zuzana Hrinková Siebenstichová. Poštou prišli z 18 krajín, medzi nimi z USA, Kanady, Nemecka, Dánska, Fínska, Veľkej Británie, Poľska, Španielska, Austrálie, Českej republiky.



S rovnakým poznatkom uzatvorili štatistiku žiadostí k voľbám poštou do parlamentu aj v Piešťanoch. Podľa hovorkyne mesta Drahomíry Moretovej žiadostí majú viac ako 300. "Pred štyrmi rokmi sme z úradu poslali do zahraničia vyžiadaných 192 obálok s hlasovacími lístkami," informovala.