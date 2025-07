V Trnovci nad Váhom pripravujú rekonštrukciu železničného mosta

Trnovec nad Váhom 9. júla (TASR) - Železničný most cez rieku Váh v Trnovci nad Váhom v okrese Šaľa prejde rekonštrukciou. Sanáciu mostných pilierov na moste na trati Devínska Nová Ves - Štúrovo pripravujú Železnice Slovenskej republiky (ŽSR). Aktuálne sa začali realizovať prípravné práce, ktoré spočívajú v úprave a spevnení prístupovej trasy za ochrannou hrádzou smerom k mostu, informovalo mesto Šaľa.



Železničný most cez rieku Váh je najdlhší železničný most v sieti ŽSR, má dĺžku 445,79 metra. Postavili ho v roku 1847. Vlaky ním prechádzajú už dlhší čas zníženou rýchlosťou pre zlý technický stav pilierov. Sanačné práce budú spočívať v zastabilizovaní štyroch pilierov mosta, dvoch pilierov od Šale a dvoch od Trnovca nad Váhom.



Prístup k stavenisku bude cez Družstevnú ulicu, ochrannú hrádzu a inundačné územie k mostnému telesu. Z dôvodu realizácie stavebných prác bude cez Družstevnú ulicu prechádzať stavebná technika a bude ňou prepravovaný stavebný materiál, čo môže dočasne znížiť komfort bývania a dopravnú situáciu v danej lokalite, upozornila radnica.