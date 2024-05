V troch mestských častiach v Košiciach pribudlo verejné osvetlenie

Košice 29. mája (TASR) - S cieľom zvýšiť bezpečnosť pribudlo v košických mestských častiach (MČ) Juh, Západ a Sídlisko Ťahanovce dokopy 21 nových stĺpov verejného osvetlenia so smart LED svietidlami. Práce za takmer 82.400 eur s DPH by mali byť podľa zmluvy so zhotoviteľom hotové v auguste. Podľa magistrátu však budú ukončené skôr. Informuje o tom na svojej webovej stránke.



Nové svetelné body sú umiestnené v lokalitách, kde doposiaľ chýbali. Na Juhu osvetľujú štyri nové svietidlá chodníky pri Základnej umeleckej škole na Jantárovej ulici. Päť nových stožiarov pribudlo na Sídlisku Ťahanovce na Varšavskej a Juhoslovanskej ulici.



Osvetlenie doposiaľ chýbalo aj v parku na Ružínskej ulici v MČ Západ. "Chodníky v tejto lokalite budú osvetlené vďaka desiatim novým stĺpom. Ďalšie dva stožiare sú umiestnené v kynologickom parku nad Poliklinikou Terasa," uvádza s tým, že vo všetkých troch lokalitách funguje osvetlenie v skúšobnej prevádzke.



Tento týždeň bola podpísaná aj zmluva v hodnote viac ako 15.300 eur s DPH na osem fotovoltických súborov verejného osvetlenia. Osadené budú v medzigarážovom priestore na Michalovskej ulici v MČ Západ a vo výbehoch pre psov v Parku duklianskych obetí a na Hroncovej ulici na Severe. Mesto pripomína, že ešte v závere minulého roka pribudlo 17 nových svetelných bodov aj v MČ Sever a Sídlisko KVP.



Všetky nové stĺpy verejného osvetlenia majú byť postupne označené aj nálepkami s QR kódmi pre jednoduchšie nahlasovanie porúch. "Občania tak budú môcť prostredníctvom svojho mobilného telefónu oskenovať QR kód na stĺpe a on-line nahlásiť nefunkčnosť osvetlenia alebo iný problém do systému evidencie porúch," dodáva mesto.