V troch okresoch BBSK rekonštruujú cesty II. a III. triedy

Banská Štiavnica/Žiar nad Hronom/Žarnovica - V troch okresoch Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), a to Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom, od pondelka pokračuje rekonštrukcia ciest druhej a tretej triedy za viac ako 1 milión eur. Doprava na opravovaných úsekoch bude riadená svetelnou signalizáciou i regulovčíkmi.



V rámci zákazky, ktorú pre BBSK realizuje spoločnosť Eurovia SK, sa rekonštrukcie dočká deväť úsekov ciest s celkovou dĺžkou viac ako desať kilometrov. Oprava každého z nich bude spočívať v odfrézovaní pôvodného povrchu a pokládke nového asfaltu. Prvým a už zrealizovaným úsekom je cesta okolo Počúvadlianskeho jazera pri Banskej Štiavnici.



"V rámci stavebných prác sa použije viac ako 12.000 ton asfaltovej zmesi a zrealizuje sa nový povrch vozovky s výmerou viac ako 66.000 štvorcových metrov. Medzi najvýznamnejšie úseky patrí prieťah cez mesto Žarnovica a cesta tretej triedy okolo Počúvadlianskeho jazera. Práve to je totiž jedným z najnavštevovanejších miest v okrese Banská Štiavnica," priblížila hovorkyňa spoločnosti Eurovia Simona Tančáková.



Účelom stavebných prác je odstránenie nevyhovujúceho a havarijného stavu vozoviek, práce by mali byť ukončené v auguste. Opravy sa uskutočňujú v polovičných profiloch, zhotoviteľ vodičov vyzýva na zvýšenú opatrnosť.