Niektoré trenčianske okresy prijmú od štvrtka bezpečnostné opatrenia

Trenčín 18. augusta (TASR) - V súvislosti so zhoršujúcou sa epidemiologickou situáciou ochorenia COVID-19 vydáva od 20. augusta Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne zákaz návštev v nemocniciach a v pobytových zariadeniach sociálnej starostlivosti, i zákaz hromadných podujatí v exteriéroch nad 500 osôb a v interiéroch nad 250 osôb v okresoch Trenčín, Bánovce nad Bebravou a Nové Mesto nad Váhom. Po skončení rozšíreného zasadnutia Krízového štábu Okresného úradu Trenčín o tom informovala regionálna hygienička Ľudmila Bučková.



„Opatrenia budú platiť od 20. do 31. augusta a podľa vývoja situácie sa buď zrušia, alebo budú pokračovať. Pri organizovaní hromadných akcií bude platiť zákaz poskytovania jedla i nápojov s výnimkou nápojov a občerstvenia pre športovcov,“ doplnila Bučková s tým, že zároveň bude platiť zákaz organizovania interiérových podujatí po 23.00 h s výnimkou svadieb.



Ako dodala, v návrhu je aj zníženie kapacity letných kúpalísk a uzatvorených plavární na 50 percent. „Odporúčame minimalizovať cestovanie do rizikových, ale aj iných krajín, len na nevyhnutné služobné cesty. Odporúčame tiež výrobným prevádzkam vypracovanie krízového plánu. Apelovať chcem aj na cirkevných predstaviteľov, aby počas bohoslužieb prijali opatrenia na minimalizovanie možného rizika prenosu nákazy,“ doplnila regionálna hygienička s tým, že podobné opatrenia prijme aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Prievidzi.