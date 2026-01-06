< sekcia Regióny
V troch školských areáloch v Žiline pribudnú prístrešky pre bicykle
Autor TASR
Žilina 6. januára (TASR) - Žilinská radnica chce pokračovať vo výstavbe doplnkovej cyklistickej infraštruktúry v školských areáloch. Nové prístrešky pre bicykle a kolobežky plánuje vybudovať v areáloch Základnej školy (ZŠ) V. Javorku a ZŠ s materskou školou Bánová a Závodie. Ako informoval primátor mesta Peter Fiabáne, projekt bude financovaný z prostriedkov vyčlenených pre Integrovanú územnú stratégiu Žilinského samosprávneho kraja.
Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok schválili poslanci na decembrovom rokovaní mestského zastupiteľstva. „Prístrešky sú špeciálne navrhnuté pre školské prostredie. Poskytujú bezpečné, komfortné a priestorovo efektívne parkovanie bicyklov a kolobežiek vrátane dvojpodlažných stojanov a stojanov na kolobežky s možnosťou uzamknutia,“ poznamenal Fiabáne.
Prístrešky sú vybavené inteligentnými bezpečnostnými prvkami, ako sú čipový systém spojený so školskou evidenciou dochádzky a kamerový systém na kontrolu vstupu a počítanie používateľov. „Súčasťou prístreškov sú aj ekologické prvky, napríklad zelená strecha a systém odvodu dažďovej vody, ktoré znižujú prehrievanie a podporujú udržateľnosť,“ dodal Fiabáne.
Projekt za takmer 400.000 eur je druhou etapou výstavby prístreškov pri základných školách. Prvá etapa bola financovaná z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu a realizované boli tri prístrešky pri ZŠ Hájik, ZŠ Gaštanová a ZŠ Karpatská.
