V Trstenej obnovia prícestné kríže
Autor TASR
Trstená 25. februára (TASR) - V meste Trstená obnovia dva prícestné kríže, ktoré po stáročia dotvárali charakter Oravy, boli orientačnými bodmi pre pocestných i miestom na modlitbu. Trstená získala na realizáciu projektu s názvom Prícestné kríže - svedkovia času v slovensko-poľskom pohraničí podporu z programu Interreg Poľsko - Slovensko 2021 - 2027 vo výške 75.583,10 eura. Ako informovali zo samosprávy, projekt sa bude realizovať spolu s dlhoročným partnerom, obcou Jablonka v Poľsku.
Prícestné kríže sú podľa mesta symbolmi viery, vďaky, nádeje aj pokory. „Naši predkovia ich stavali ako poďakovanie za ochranu, ako prosbu v časoch chorôb či vojen, ale aj ako pamiatku na konkrétne udalosti a ľudí. Dnes sú neoddeliteľnou súčasťou našej identity a kultúry. Ich obnova nebude len technickým zásahom - bude to vedomé a hrdé gesto ochrany duchovného a kultúrneho dedičstva nášho mesta,“ uviedli z radnice.
V rámci projektu obnovia dva prícestné kríže priamo v Trstenej a jeden v Jablonke. Ide o kríž v časti Trstenej Pod Vápenicou a o kríž pri hlavnej ceste v smere do Ústia nad Priehradou. Súčasťou projektu budú aj sprievodné podujatia, prezentácie a výstupy pre verejnosť, aby sa príbehy prícestných krížov priblížili mladšej generácii.
V súčasnosti prebieha výber zhotoviteľa diela a termín realizácie by mal byť v zmysle pripraveného harmonogramu do septembra. „Je nevyhnutné neustále získavať finančné prostriedky aj z externých zdrojov, aby mohlo mesto Trstená aj naďalej rásť. V neposlednom rade je dôležité systematicky zveľaďovať kultúrne pamiatky a zároveň rozvíjať duchovné dedičstvo, ktoré formovalo generácie Trstenčanov,“ dodali zo samosprávy.
