V Trstenej osadili informačné tabule k vybraným miestam

Trstená 27. septembra (TASR) – K vybraným kultúrnym a turistickým cieľom v Trstenej navedú návštevníkov nové hnedé informačné tabule. Je na nich Wilczekova kúria, krížová cesta či Oravský hlinený betlehem. Mesto Trstená o tom v utorok informovalo na sociálnej sieti.



Tabule by mali pomôcť zlepšiť informovanosť návštevníkov o kultúrnych a turistických cieľoch na území mesta. "Očakávame od toho zvýšenie počtu turistov. Následne by sa to malo prejaviť aj vo zvýšenom dopyte po doplnkových službách súvisiacich s cestovným ruchom," uvádza mesto.



Aktivitu realizovali v rámci projektu "Putujme spolu" s Krajskou organizáciou cestovného ruchu Žilinský turistický kraj.