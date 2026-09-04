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V Trstenej spustili mobilnú ošetrovateľskú službu pre rodičky z Oravy
Mobilnú popôrodnú a novorodeneckú starostlivosť u rodičiek doma ponúkajú ako prví na Slovensku.
Autor TASR
Trstená 4. septembra (TASR) - Hornooravská nemocnica s poliklinikou (HNsP) Trstená spustila mobilnú ošetrovateľskú službu pre rodičky z regiónu Oravy počas šestonedelia. Nemocnica informovala na sociálnej sieti, že mobilnú popôrodnú a novorodeneckú starostlivosť u rodičiek doma ponúkajú ako prví na Slovensku.
Kombinovaný tím novorodeneckej sestry a pôrodnej asistentky po dohode môže bezplatne navštíviť rodičky doma a poradiť s problémami, ktoré ich trápia. „Touto službou robíme výnimočný krok k priblíženiu sa európskym štandardom ošetrovateľskej starostlivosti o matku a dieťa po pôrode,“ podotkli z nemocnice.
Ako ďalej dodali, po pôrode v trstenskej pôrodnici a následnom prepustení do domáceho prostredia sa môžu rodičky obrátiť s akýmikoľvek otázkami týkajúcimi sa ošetrovania a starostlivosti o novorodenca či dojčenia na telefónne číslo 043/5307242 alebo e-mailovú adresu novorodenecke@nsptrstena.sk. V prípade otázok týkajúcich sa gynekologických ťažkostí a šestonedelia môžu kontaktovať telefónne číslo 043/5307233 alebo e-mailovú adresu cincarova.lubomira@nsptrstena.sk.
Kombinovaný tím novorodeneckej sestry a pôrodnej asistentky po dohode môže bezplatne navštíviť rodičky doma a poradiť s problémami, ktoré ich trápia. „Touto službou robíme výnimočný krok k priblíženiu sa európskym štandardom ošetrovateľskej starostlivosti o matku a dieťa po pôrode,“ podotkli z nemocnice.
Ako ďalej dodali, po pôrode v trstenskej pôrodnici a následnom prepustení do domáceho prostredia sa môžu rodičky obrátiť s akýmikoľvek otázkami týkajúcimi sa ošetrovania a starostlivosti o novorodenca či dojčenia na telefónne číslo 043/5307242 alebo e-mailovú adresu novorodenecke@nsptrstena.sk. V prípade otázok týkajúcich sa gynekologických ťažkostí a šestonedelia môžu kontaktovať telefónne číslo 043/5307233 alebo e-mailovú adresu cincarova.lubomira@nsptrstena.sk.