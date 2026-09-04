Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 4. september 2026Meniny má Rozália
< sekcia Regióny

V Trstenej spustili mobilnú ošetrovateľskú službu pre rodičky z Oravy

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Mobilnú popôrodnú a novorodeneckú starostlivosť u rodičiek doma ponúkajú ako prví na Slovensku.

Autor TASR
Trstená 4. septembra (TASR) - Hornooravská nemocnica s poliklinikou (HNsP) Trstená spustila mobilnú ošetrovateľskú službu pre rodičky z regiónu Oravy počas šestonedelia. Nemocnica informovala na sociálnej sieti, že mobilnú popôrodnú a novorodeneckú starostlivosť u rodičiek doma ponúkajú ako prví na Slovensku.

Kombinovaný tím novorodeneckej sestry a pôrodnej asistentky po dohode môže bezplatne navštíviť rodičky doma a poradiť s problémami, ktoré ich trápia. „Touto službou robíme výnimočný krok k priblíženiu sa európskym štandardom ošetrovateľskej starostlivosti o matku a dieťa po pôrode,“ podotkli z nemocnice.

Ako ďalej dodali, po pôrode v trstenskej pôrodnici a následnom prepustení do domáceho prostredia sa môžu rodičky obrátiť s akýmikoľvek otázkami týkajúcimi sa ošetrovania a starostlivosti o novorodenca či dojčenia na telefónne číslo 043/5307242 alebo e-mailovú adresu novorodenecke@nsptrstena.sk. V prípade otázok týkajúcich sa gynekologických ťažkostí a šestonedelia môžu kontaktovať telefónne číslo 043/5307233 alebo e-mailovú adresu cincarova.lubomira@nsptrstena.sk.
.

Neprehliadnite

STRIEBRO: Mintálová skončila v Paríži druhá v K1

Nová legislatíva na ochranu mäkkých cieľov má byť pripravená do mája

Rezort vnútra bude vyhodnocovať priebeh cvičenia Tiene v oblakoch

RADVANSKÝ: Vízia Slovenska do roku 2040 skúma parametre kvality života