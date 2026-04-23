V Trstenej vyrastie inkluzívne detské ihrisko za 50.000 eur
Autor TASR
Trstená 23. apríla (TASR) - Na Puškinovej ulici v Trstenej vyrastie nové inkluzívne detské ihrisko. Samospráva získala na jeho vybudovanie dotáciu z externých zdrojov z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vo výške 50.000 eur. Ako informovali z radnice, s prácami plánujú začať po podpise zmluvy, výbere dodávateľa stavby a zrealizovaní všetkých nevyhnutných formalít. Ihrisko plánujú vybudovať do konca roka 2026.
„Po podobne vybudovanom ihrisku na sídlisku Západ toto nové vyrastie v areáli materskej školy na Puškinovej ulici, kde nahradí už nevyhovujúce existujúce prvky. Naším cieľom je vytvoriť bezpečný, moderný a najmä inkluzívny priestor, kde sa budú môcť spolu hrať všetky deti bez rozdielu,“ uviedli z mesta.
Nové ihrisko bude vybavené hernými zostavami so šmýkačkami, lanovými prvkami, tunelmi, hojdačkami pre menšie aj väčšie deti vrátane tzv. hniezda, pieskoviskom, pružinovými a balančnými prvkami, inkluzívnym zariadením - kolotočom a edukačným domčekom aj oddychovými zónami pre rodičov a starých rodičov.
„Myslíme hlavne na bezbariérovosť a dostupnosť, aby si hru mohli naplno užiť aj deti so zdravotným znevýhodnením. Ihrisko nebude slúžiť len škôlke, ale chceme, aby bolo prístupné všetkým deťom v meste. Našou snahou je vytvoriť priestor, kde sa stretávajú generácie, budujú priateľstvá a kde deti prirodzene rozvíjajú pohyb, kreativitu aj vzájomný rešpekt,“ podotkli z radnice.
V týchto dňoch zároveň samospráva dokončuje nové detské ihrisko na sídlisku Mier. Postupne chce obnovovať a dopĺňať detské ihriská v celom meste, aby mali deti kvalitné podmienky na hru vo všetkých mestských častiach.
